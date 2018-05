Haagse rechercheur niet vervolgd voor afleggen 'valse verklaring'

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) hoeft een rechercheur van politiebureau Hoefkade niet te vervolgen voor het opstellen van een 'valse verklaring'. Die leidde in 2014 mede tot het ontslag van een agent van datzelfde bureau, na een beschuldiging van het verduisteren van boetegeld.

De agent is sinds zijn ontslag verwikkeld in een juridische strijd met de politie. Nadat de strafrechter hem in 2016 vrijsprak van het verduisteren van het boetegeld, stapte hij naar het gerechtshof om vervolging af te dwingen van zijn oud-collega om de verklaring die hij destijds aflegde. 'Want kennelijk komen ze hier mee weg', zei hij daarover tegen Omroep West.

Maar het hof besloot donderdag dat het OM niet hoefde over te gaan tot vervolging omdat niet bewezen kon worden dat de rechercheur opzettelijk een valse verklaring had afgelegd, aldus de agent. Die gemengde gevoelens heeft bij deze beslissing van het hof. 'Ik ben blij dat hij (de rechercheur; red) heeft toegegeven dat zijn verhaal niet klopt. Maar ik vind het ook jammer dat je als ambtenaar zo maar iets kan schrijven. Hij had moeten opschrijven dat hij het niet zeker wist.'



'Blij' met oordeel gerechtshof

De chef van de Haagse politie Paul van Musscher laat in een verklaring weten: 'Ik ben blij dat het gerechtshof de mening van het OM deelt dat de betrokken rechercheur in deze niets te verwijten valt.'