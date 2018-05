Indiase Bollywoodfilm met Leiderdorpse hockeyers in première gegaan

LEIDERDORP - Het was donderdag een spannende avond voor de spelers, staf en betrokkenen van de A1-selectie van hockeyclub Alecto uit Leiderdorp. Zij gingen naar de première van de Indiase speelfilm 'Harjeeta', waarin de spelers een rol speelden. Afgelopen oktober vertrokken ze naar India voor de opnames en nu de film af is, zijn de verwachtingen hooggespannen.

'Ik denk dat het een hele leuke film is geworden met een heel mooi verhaal', zegt Stefan Vugs, scheidsrechter in de film. De film, die op een waargebeurd verhaal gebaseerd is, gaat over Harjeet. Deze jongen woont in een sloppenwijk en wordt captain van het Indiase team onder 21 jaar. Samen met die ploeg wordt hij wereldkampioen en Harjeet groeit uit tot één van de beste spelers van India. De Nederlandse hockeyers figureren in de film als tegenstanders.

Voor geïnteresseerde bezoekers is het donderdag even opkijken dat het zo druk is in de bioscoop. Ze zijn dan ook blij verrast als blijkt dat de acteurs van de film in de zaal zitten. 'Nou, ik voel me vereerd dat ik tussen allemaal acteurs zit. Ik wil zo met iedereen op de foto', zegt een bezoeker. 'Best bijzonder eigenlijk. Een indiase film waar je Nederlandse mensen in ziet spelen.'



Oproep

Het avontuur van de hockeyjongens begon allemaal met een oproep van een castingbureau dat op zoek was naar een Westers hockeyteam. De jongens van de A1-selectie waren erg enthousiast en stuurden een filmpje op, waarin ze lieten zien welke trucjes ze allemaal konden met een hockeybal. Ongeveer een maand later zaten ze in het vliegtuig naar India.

De film is maar korte tijd te bewonderen in Kinepolis in Zoetermeer. De film draait nog zondag (15:45 uur), maandag (20:15 uur) en dinsdag (20:15 uur).

