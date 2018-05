Deel dit artikel:











Kap van honderden populieren in Maasland voorlopig uitgesteld Het Kraaiennest in Maasland. (Foto: Staatsbosbeheer)

MAASLAND - De kap van 236 populieren in recreatiegebied het Kraaiennest in Maasland is voorlopig van de baan. Dat meldt mediapartner WOS. Staatsbosbeheer wilde de bomen eind mei omzagen, maar dat gaat zeker tot 7 juni niet gebeuren, zo heeft de rechtbank bepaald.

Drie verenigingen, de natuurvereniging KNNV Delfland, Samen met de Bomenstichting en de Midden-Delflandvereniging hadden eerder een bezwaarschrift ingediend. Volgens de rechtbank moeten de drie verenigingen nu in gesprek met de gemeente Midden-Delfland en Staatsbosbeheer. Mochten ze er niet uitkomen, dan kan Staatsbosbeheer alsnog van start gaan met het kappen van de bomen. De bomen in het Kraaiennest zouden aan het einde van hun leven zijn en snel aftakelen. Staatsbosbeheer wil daarom de populieren weg te halen om gevaar te voorkomen.