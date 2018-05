Deel dit artikel:











Doodsoorzaak zwanen in Den Haag blijft onduidelijk Een van de zwanennesten in het Zuiderpark. (Foto: Politie)

DEN HAAG - Het is niet duidelijk waardoor de zwanen zijn omgekomen die de politie de afgelopen weken in het Zuiderpark had aangetroffen. Dat zegt de politie op Facebook. Vorige week werd gemeld dat er vier dode zwanen waren gevonden waarvan de nek was omgedraaid.

Onderzoek heeft nu uitgewezen dat de doodsoorzaak onduidelijk is. Twee zwanen waren al vernietigd voordat deskundigen ze konden onderzoeken. Een derde zwaan was ziek. De vierde zwaan is mogelijk door menselijk toedoen overleden, maar dat is volgens de politie niet met zekerheid te zeggen. Onderzoek naar een vijfde dode gans die afgelopen dinsdag werd gevonden leverde ook geen duidelijke doodsoorzaak op. Een dierenarts constateerde geen breuken of verwondingen en er zijn geen aanwijzingen van mishandeling.

Beloning Voor het vinden van de mogelijke daders die de zwanen de nek hadden omgedraaid was zelfs een beloning uitgeloofd door onder anderen de bekende Hagenaar John van Zweden. LEES OOK: Haagse Zuiderpark hang- en slaapplek voor tientallen daklozen: ‘Drugsnaalden liggen in de bosjes'