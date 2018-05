Amber Brantsen verslaat huwelijk Harry en Meghan; 'De grote vraag is; gaan ze kussen?'

LEIDEN - Een paar jaar geleden las ze nog het nieuws voor op Radio West. Nu mag Amber Brantsen (28) zaterdag live verslag doen voor de NOS van dé Royal Wedding in Groot-Brittannië. Prins Harry trouwt dan met de Amerikaanse actrice Meghan Markle.

Het is de eerste grote nieuwsgebeurtenis waar Brantsen verslag van doet. En ze heeft zich goed voorbereid. 'In februari ben ik naar Windsor Castle geweest, de plek waar het huwelijk wordt voltrokken. Ik ben in de kapel geweest om een beetje te voelen hoe het daar is. Dat was heel bijzonder. Al maanden wordt er zoveel geschreven over het huwelijk, dat is bijna niet bij te houden.'

Brantsen verwacht dat het een wat losser huwelijk wordt dan van Harry's broer William en zijn vrouw Kate. 'Hun huwelijk vond plaats in de Westminster Abbey, met 1900 gasten. Het was een typisch Britse bruiloft. Harry is zesde in de lijn van troonopvolging, dus er is wat meer afstand. Er komen 'maar' 600 gasten. En Meghan is natuurlijk Amerikaanse, dus ik ben benieuwd naar het Amerikaanse tintje aan de dag. Er komt in ieder geval een Amerikaanse bisschop en een gospelkoor. Dat is natuurlijk ongekend in Groot-Brittannië.'



De kus

De grote vraag is: wordt er zaterdag gekust? 'In de kapel van de Windsor Castle mag niet worden gezoend van de Church of England', vertelt Brantsen. 'William en Kate kusten uiteindelijk op het balkon van Buckingham Palace, maar Windsor Castle heeft geen balkon. Het is dus de vraag of er wordt gekust, en zo ja, waar? Maar ik ga er stiekem van uit dat ze het gewoon gaan doen.'

Er valt zaterdag natuurlijk van alles te zien. Brantsen zal in speciaal letten op de moeder van Meghan. 'Zij betekent veel voor haar. En zeker nu bekend is geworden dat haar vader er niet bij zal zijn. Ik ben ook nieuwsgierig naar de verwijzing naar de moeder van Harry, Diana.'



De outfit is nog een verrassing

Veel mensen zullen zaterdag uitkijken naar de bruidjurk van Meghan. Maar wat Brantsen zelf aantrekt, is ook nog geheim. 'Daar kan ik niks over zeggen', lacht ze. 'Mijn stylist en ik hebben een aantal opties voor outfits, maar we zijn nog in conclaaf. Als je het wilt weten, moet je zaterdag kijken, vanaf 12:15 NPO 1.'



