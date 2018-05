Opnieuw bewonersbijeenkomst na steekpartij Malek F.

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke houdt vrijdagmiddag opnieuw een bijeenkomst voor omwonenden en ondernemers rond het Johanna Westerdijkplein in Den Haag. Malek F. stak daar drie mensen neer. Vorige week was er ook al een bewonersbijeenkomst.

Malek F. viel op Bevrijdingsdag drie mensen aan met een mes. F werd tijdens zijn daad overmeesterd door de politie en ligt in het penitentiaire ziekenhuis in Scheveningen. De drie slachtoffers raakten zwaar gewond maar zijn inmiddels uit het ziekenhuis.

Tijdens de bijeenkomst in het ROC Mondriaan wil Krikke bewoners en ondernemers bijpraten over de zaak Malek F. 'Ze hecht eraan om hen steeds bij te praten en er voor hen te zijn', zegt een woordvoerder. Bij de bijeenkomst zijn ook mensen van de politie en het Openbaar Ministerie voor het beantwoorden van vragen.



Krikke in Studio Haagsche Bluf

Pauline Krikke schuift vrijdagmiddag aan in het Omroep West-radioprogramma Studio Haagsche Bluf met Tjeerd Spoor. Ze is een uur lang te gast. De uitzending is van 18.00 uur tot 19.00 uur te beluisteren op 89.3 Radio West.

