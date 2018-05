Deze diertjes bedekken Kijkduin met witte laag

DEN HAAG - Wie door Kijkduin heenloopt kan het niet zijn ontgaan. Het lijkt haast wel op een maanlandschap. Grote bomen en planten die bedekt zijn met een dikke witte laag. Naast Kijkduin zijn er ook andere gebieden in de regio waar dit verschijnsel zich voordoet. Voor wie zich afvraagt waar dit vandaan komt; de witte laag wordt veroorzaakt door de spinsels van de stippelmot.

Volgens boswachter Fred Spreen van Zuid-Hollands Landschap leggen stippelmotten ieder jaar eitjes op verschillende bomen en planten. Wanneer deze eitjes in het voorjaar uitkomen eten de larven, oftewel rupsen, het blad op. Om zich te beschermen spint deze rups een web om de plant of boom. Vooral vogels hebben het voorzien op de rupsjes.

'Het is absoluut niet gevaarlijk. Ook niet voor mensen', zegt Spreen. De rups ontwikkelt zich uiteindelijk tot een stippelmotvlinder. 'In september zul je zien dat de planten en bomen gewoon weer hersteld zijn.' Mensen die planten of struiken in hun tuin hebben staan adviseert hij om deze gewoon te laten staan. 'Voordat je het weet is de struik weer normaal. Wanneer je de plant echt weg wilt hebben, zul je een nieuwe moeten aanschaffen of iets anders moeten bedenken.'



