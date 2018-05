Nog geen duidelijkheid over aanslag op Delftse coffeeshops

DELFT - Het is nog niet precies duidelijk wat er gebeurd is bij twee coffeeshops in het centrum van Delft. De twee zaken waren donderdagochtend het doelwit van een aanslag. Nog geen twee weken geleden werd een van de coffeeshops ook al beschoten.

Verschillende omwonenden hoorden rond 5.15 uur in de ochtend knallen in de Peperstraat en de Breestraat. De gevels van coffeeshops The Future en The Game raakten daardoor beschadigd. In de ramen zaten sporen van een inslag. Ook omliggende panden liepen schade op.

Of er geschoten is, of een explosief is gegooid dat kan de politie vrijdag nog niet zeggen. Volgens een woordvoerder wordt de zaak hoog opgenomen: 'Het is niet zo maar iets wat er gebeurd is.' De burgemeester sloot beide zaken donderdagmiddag dan ook direct, ook komt er in beide straten cameratoezicht.



Geruchten over afpersing

In Delft vertellen verschillende mensen dat de coffeeshops worden afgeperst door motorbendes uit Rotterdam. 'Die geruchten hebben wij ook gehoord', toch kan de politiewoordvoerder verder niks zeggen over het motief, dat wordt nog onderzocht.

De politie doet buurtonderzoek en bekijkt camerabeelden. Ook is donderdag een groot deel van de dag onderzoek gedaan door forensische rechercheurs. De politie is ook nog altijd op zoek naar getuigen.

