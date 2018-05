Haagse Markt viert 80ste verjaardag

DEN HAAG - De Haagse Markt, de grootste openlucht markt van Nederland en een van de grootste van Europa, viert vrijdag het 80-jarige jubileum.

Er wordt gevierd dat de markt tachtig jaar aan de Herman Costerstraat ligt. Tussen 1920 en 1938 lag de Haagse Markt in het centrum, aan de Prinsegracht. Burgemeester Pauline Krikke bezocht de markt vrijdag.



Veel culturen

Ze reikte een boekje uit over de geschiedenis van de markt op deze locatie. Ook is er vrijdag een pop-up college van de Leidse Universiteit over voeding. Het is de eerste in een reeks van pop-op colleges waarmee de universiteit de wetenschap naar de stad wil brengen en daarmee hoopt mensen te inspireren..

Nel Kames verkoopt al jaren bloemen op de Haagse Markt. Haar vader is 93 en de oudste koopman. Ze is als klein kind begonnen met het helpen van haar ouders op de markt. Veel culturen zijn te vinden op de Haagse Markt. Het publiek is divers en dat kan je ook merken aan de producten die verkocht worden.

Volgens Nel maakt het niet uit of je 'groen, geel of paars bent, als je bloed prikt is het altijd rood'. De Haagse markt kan een 'voorbeeld zijn voor veel mensen over hoe het wel moet', zo zei ze eerder deze week op Radio West.