Ronald Koeman haalt Eljero Elia terug bij Oranje: 'Mooi nieuw begin'

DEN HAAG - Bondscoach Ronald Koeman heeft Eljero Elia opgenomen in zijn definitieve selectie voor de oefeninterlands tegen Slowakije (31 mei) en Italië (4 juni). De Haagse aanvaller van Istanbul Basaksehir voetbalde zijn laatste interland op 14 november 2012. Hij speelde toen een helft mee in een oefeninterland tegen Duitsland.

Begin mei liet Elia bij Omroep West al weten dat hij hoopt weer eens bij de voorselectie te zitten. Die wens werd meteen vervuld en nu is de Hagenaar ook opgenomen in de definitieve selectie. 'Ik ben er echt heel blij mee. Dit is een mooi nieuw begin', waarmee hij doelt op de zes jaar afwezigheid in het nationale elftal.

De selectie van het Nederlands elftal bestaat uit 25 spelers. Patrick van Aanholt, Nathan Aké, Donny van de Beek, Steven Berghuis, Daley Blind, Daryl Janmaat, Terence Kongolo, Matthijs de Ligt, Sergio Padt, Quincy Promes, Davy Pröpper, Tonny Vilhena, Wout Weghorst en Jeroen Zoet melden zich zondag al in Zeist. De overige internationals komen volgende week zaterdag naar Oranje. Dat geldt niet voor Virgil van Dijk en Georgino Wijnaldum, die op die dag met Liverpool tegen Real Madrid om winst van de Champions League voetballen.