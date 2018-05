Luilak is traditie in Boskoop: 'In het pikkedonker beginnen wij met voetballen'

Monique Smit reikte in 2016 de prijzen uit in Boskoop. | Foto: AS Media

BOSKOOP - In sommige plaatsen in onze regio wordt zaterdag luilak gevierd; een feest waarbij kinderen bij het krieken van de dag de straat om gaan om lawaai te maken om mensen te wekken. Lang geleden grepen jongeren in Boskoop luilak aan om ongein uit te halen. Om ze van de straat te houden werd er een oplossing bedacht: een voetbaltoernooi. Het werd een succes. Zaterdag wordt het voor de 63ste keer georganiseerd.

'De eerste keer deden er zeven teams mee, inmiddels het er 104. Dat komt neer op 11.000 kinderen', vertelt Tim Tempelaars, een van de organisatoren van Stichting Luilakvoetbal Boskoop. 'We noemen onszelf ook wel het grootste voetbaltoernooi van Nederland.'

Luilak wordt vooral gevierd in Noord-Holland en Friesland op de zaterdag voor Pinksteren, al heeft het geen religieuze wortels. Het is een feest waarbij langslapers worden bespot en wakker gemaakt.



'11.000 kinderen maken lawaai genoeg'

Geheel in lijn met de oorspronkelijke luilakviering begint het voetbaltoernooi om 03:00 uur in de nacht. 'Vroeger werd er dan herrie gemaakt. Toen fietsten de kinderen met blikjes en ratels aan de fietsen naar het voetbalveld. Inmiddels maken we niet meer express lawaai. 11.000 kinderen bij elkaar heeft al volume genoeg', lacht Tempelaars. 'Ze vinden het prachtig om ik het pikkedonker te voetballen.'

Op de velden van Voetbalvereniging Floriant in Boskoop voetballen de kinderen in verschillende teams tegen elkaar. 'Het is opvallend dat we dit jaar meer meisjesteams dan jongensteams hebben. Dat komt denk ik ook dat wij een laagdrempelig toernooi zijn. Deelnemers hoeven niet ingeschreven te staan bij een vereniging.'



Frank de Boer

Om 12:00 uur is de winnaar van het toernooi bekend, maar niemand gaat met lege handen naar huis. 'Elk team krijgt een beker. Er worden dus 104 bekers uitgereikt door niemand minder dan oud-voetballer en trainer Frank de Boer. Dat de prijzen door een BN'er worden uitgereikt is ook traditie.'

Frank de Boer is de enige op het toernooi die niet in alle vroegte hoeft aan te treden. Tempelaars: 'Haha, nee dat wilden we hem niet aandoen.' Daarmee is De Boer misschien wel de enige echte 'luilak'.

