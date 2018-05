ADO-trainer Fons Groenendijk geraakt door woorden Dirk Kuijt: 'Dit komt uit het hart'

DEN HAAG - ADO Den Haag eindigde dit seizoen zevende in de eredivisie. Een bijzonder mooie prestatie. Aad de Mos en Dirk Kuijt spreken in TV West Sport hun waardering uit over Fons Groenendijk. Onder zijn leiding verruilde ADO Den Haag het degradatiespook voor een plek in de play-offs om Europees voetbal.

'Fons, mijn complimenten voor wat je in anderhalf jaar gepresteerd hebt. Het is fantastisch geweest', bedankt Aad de Mos de Haagse coach. 'Ik wens je volgend jaar heel veel succes, want dat wordt het moeilijkste jaar: dan komt de bevestiging van deze mooie zevende plaats.'

Groenendijk kan zich goed vinden in de laatste woorden van De Mos. 'Ik luister altijd naar Aad. En praat ook weleens met hem. Hij heeft zoveel ervaring. Dit soort mannen neem ik natuurlijk bloedserieus. Ik vind ook dat we moeten waken voor teveel optimisme. En ik weet ook dat het heel moeilijk wordt om deze prestatie te evenaren. Maar, als je ons een beetje kent weet je dat we er zeker voor gaan.'



Goede vriend

Ook Dirk Kuijt, goede vriend van Groenendijk, heeft een videoboodschap voor hem. 'Als team zijn jullie dit seizoen boven jezelf uitgestegen. Maar, als geen ander weet ik ook dat jij een echte professional bent en dat je het liefst wat hoger had willen eindigen in de play-offs. Wellicht zit er volgend seizoen meer in het vat. Succes!'

De uitspraken van de voetbalprominenten doen Groenendijk zichtbaar goed. 'Ja, mooi', zegt hij, nadat er eerst een korte stilte in de studio valt. 'Dit komt uit het hart. Als mensen zoals Dirk Kuijt en Aad de Mos deze compilmenten geven, tja. Dat is dan natuurlijk mooi.'



Teamprestatie

Groenendijk benadrukt, niet voor de eerste keer, dat de goede resultaten van ADO dit seizoen een echte teamprestatie is. 'Ik ben niet zo'n einzelgänger. De spelers, de staf, Jeffrey van As. We doen het samen. Dat is het mooie van dit ADO. En laten we vooral ook zo doorgaan.'

