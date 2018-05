Deel dit artikel:











Katwijk vestigt hoop op AFC-spits Raily Ignacio: 'Nog geen berichten gehad' Raily Ignacio voert doelpunt van AFC (Foto: Orange Pictures)

KATWIJK - De voetballers van Katwijk gaan zaterdag voor de tweede week op rij op jacht naar de titel in de tweede divisie. Vorige week ging het mis in Tiel, waar Katwijk met 2-0 verloor van TEC. De concurrent van Katwijk, Kozakken Boys won wel. Het verschil op de ranglijst, met nog twee wedstrijden te spelen, is nu drie punten. En dus is de ontknoping bloedstollend.

Katwijk speelt zaterdag in eigen huis tegen Koninklijke HFC. De Katwijkse formatie van trainer Jack van den Berg moet de wedstrijd winnen en dan hopen op een misstap van de concurrent. Raily Ignacio, oud-speler van Rijnsburgse Boys, zou in de race naar het kampioenschap weleens een belangrijke rol kunnen gaan spelen. De Hagenaar, die halverwege het seizoen moest vertrekken bij Kozakken Boys, speelt tegenwoordig voor AFC. De Amsterdammers zijn nog niet veilig en spelen zaterdag tegen Kozakken Boys. Juist tegen zijn oude ploeg hoopt Ignacio op een belangrijke rol. 'Je wilt sowieso je oude ploeg laten zien dat je lekker kan ballen. En iedereen weet dat het anders is gegaan, dan het zou moeten gaan. Dus ja, dat gaat misschien wel een beetje meespelen', zegt Ignacio.

'Ze kunnen me altijd bellen' Doelpunten van AFC-spits Ignacio zouden Katwijk wel eens kunnen helpen richting het kampioenschap. Maar Ignacio is nog niet benaderd door mensen van de club. 'Nee, ik heb nog geen berichten in m'n 'box' gehad. Maar ze mogen altijd een appje of een belletje geven', lacht hij. Ignacio is sinds de winterstop al goed voor twaalf doelpunten. 'Kijk Katwijk hoopt natuurlijk dat Kozakken Boys punten laat liggen en toevallig ben ik degene die doelpunten bij AFC maakt. Ik ben bezig met AFC en hoop natuurlijk dat wij gaan winnen zaterdag.'

Radio West Sport De wedstrijden Katwijk - Koninklijke HFC en AFC - Kozakken Boys zijn zaterdagmiddag live te volgen via 89.3 Radio West. De uitzending van Radio West Sport begint later dan gebruikelijk, namelijk om 17.00 uur vanwege andere aanvangstijden in de tweede divisie. LEES OOK: Dubbel feest: kampioenen VV Noordwijk en SJC worden samen gehuldigd