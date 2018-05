Veel steunbetuigingen voor zieke ADO-supporter: 'Het is fantastisch'

DEN HAAG - ADO Den Haag-supporter Harm Huttinga is verrast door de hoeveelheid steunbetuigingen die hij heeft gekregen. Bij de ‘ADO-supporter van de eeuw’ is onlangs kanker geconstateerd. Zijn maatje Michel Mullekes startte daarom een actie om Huttinga een hart onder de riem te steken.

Mullekes nam vrijdagochtend de kaarten voor zijn vriend in ontvangst. 'Hij zit middenin de chemokuur en heeft daar alle focus nu op. Daar gaat al zijn energie heen, dat is beter' , vertelt Mulllekes, die zaterdag de kaarten bij Huttinga gaat langsbrengen. 'Hij is overmand door alle aandacht. Fantastisch.'

Naast heel veel kaarten ontving Huttinga van ADO Den Haag een wedstrijdshirt met alle handtekeningen van de spelers. Een aantal mensen stuurde ook cadeau's. 'Het is prachtig dat hij een miniatuurstadion van het Zuiderpark krijgt. Daar heeft hij zijn langste tijd van zijn supporterscarrière meegemaakt. De goede en slechte tijden. Ik ben overdonderd door alle kaarten', sluit initiatiefnemer Mullekes af.

