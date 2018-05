Deel dit artikel:











Tennisster Arantxa Rus bereikt laatste vier in Saint-Gaudens Tennisster Arantxa Rus staat klaar voor haar service. | Foto: Orange Pictures

MONSTER - Arantxa Rus staat bij het ITF-tennistoernooi in het Franse Saint-Gaudens in de halve eindstrijd. De tennisster uit Monster stond tegen de Bulgaarse Viktoriya Tomova in de eerste set geen game af en won uiteindelijk met 6-0 7-5.

Het is alweer de negende keer dit seizoen dat Rus een set met 6-0 wint. Ze deed het een dag eerder in de tweede ronde tegen de Italiaanse Jessica Pieri ook al. In die halve finales speelt Rus tegen de Woerdense Quirine Lemoine, die de Griekse Valentini Grammatikopoulou in twee sets de baas bleef: 6-2 6-4. LEES OOK: Kiki Bertens na topweek weer terug op aarde: snel uitgeschakeld in Rome