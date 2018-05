Deel dit artikel:











N470 bij Delft deels afgesloten na ongeval Foto: Marofer

DELFT - Brandweer, ambulance en de traumahelikopter zijn vrijdagmiddag uitgerukt voor een ongeval op de N470 in Delft. De Kruithuisweg in Delft is in één richting dicht.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het met hem of haar gaat, is niet bekend.