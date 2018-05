Het leven van de jonge Rembrandt ervaren, het kan nu in Leiden

LEIDEN - Leiden heeft een nieuwe trekpleister waar je het werk en leven van de jonge Rembrandt kunt ervaren. Exact op de plek waar hij zijn eerste schilderlessen kreeg, wordt in een bijzondere videopresentatie uitgelegd hoe het Leidse leven van de jonge schilder er uit zag.

De Young Rembrandt Studio aan de Langebrug is nog maar een dag open en toch komen er flink wat mensen even kijken. Eerst moet je even langs de souvenirs lopen en dan kom je achter in het smalle pand bij een gordijn uit. Daarachter speelt een video die zeve nminuten duurt.

'Ik vond het echt heel mooi', zegt een dame uit Amsterdam. Samen met vriendinnen brengt ze een bezoekje aan Leiden. 'En daar kan Rembrandt niet bij ontbreken', zegt ze.



Grote plannen

Toch weten veel toeristen niet dat Rembrandt in Leiden geboren is en er zijn eerste schilders lessen volgde bij historieschilder Jacob van Swanenburgh. Leiden Marketing heeft zich ten doel gesteld om de jonge Rembrandt een vast onderdeel te laten worden van wat Leiden als toeristenstad te bieden heeft.

'Dit is een van de eerste plekken in de nieuwe Rembrandt-route', zegt Lucien Geelhoed van Leiden Marketing. 'En zo gaan we nog een aantal plekken ontwikkelen, zoals de Latijnse school maar ook op het Rapenburg en rond zijn geboortehuis.'



Geen massatoerisme

Bovendien is het in 2019 is het precies 350 jaar geleden dat Rembrandt in Amsterdam overleed. En dat moet zowel in Amsterdam als in Leiden geld in het laadje gaan brengen. Maar voor Amsterdams massatoerisme hoeft de Leidenaar niet bang te zijn. 'We mikken vooral op de toerist die geinteresseerd is in kunst en cultuur.'

Het is wel de bedoeling dat de jonge Rembrandt een permanente plek krijgt in Leiden, zodat de toeristen ook na 2019 Leiden nog weten te vinden.