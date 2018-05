Deel dit artikel:











'Bijzondere gesprekken van mens tot mens’ tijdens bewonersbijeenkomst na steekpartij Pauline Krikke en Tjeerd Spoor in Studio Haagsche Bluf | Foto: Jorinda Teeuwen

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke vond de bijeenkomst met omwonenden rond het Johanna Westerdijkplein in Den Haag bijzonder. 'Je spreekt van mens tot mens. Niet alleen met mij als burgemeester, maar het is ook belangrijk dat de omwonenden onderling in gesprek gaan', zei Krikke vrijdagavond in Studio Haagsche Bluf op Radio West.

Geschreven door Jorinda Teeuwen