Steve Jobsschool in Laak wil volgend jaar open

DEN HAAG - Schoolstichting SEVA World School hoopt augustus 2019 een nieuwe Steve Jobsschool in Laak te kunnen openen, zo bleek vrijdag bij de Raad van State.

Maar dan moet de Raad de schoolstichting eerst de mogelijkheid bieden haar statuten aan te passen, zo bleek tijdens een rechtszaak in Den Haag. Dat was voor het ministerie van Onderwijs een fataal struikelblok om de Steve Jobsschool in het scholenplan van 2019 op te nemen. Zonder opname in het scholenplan krijgt een school geen onderwijsgelden.

De gemeente Den Haag was al wel akkoord gegaan met de nieuwe school.



iPads in plaats van boeken

Volgens de raadsvrouw van Onderwijs heeft schoolstichting SEVA in de aanvraag voor de school niet op de juiste wijze de levensbeschouwelijke richting opgegeven, en dat is wel een vereiste.

SEVA vermeldde alleen dat het een Steve Jobsschool wilde worden. Dat is een onderwijsmethode waarbij de talenten en vaardigheden van de leerlingen centraal staan en zij veelal met iPads in plaats van boeken werken. Het onderwijsconcept is onder andere door Maurice de Hond ontwikkeld.



Levensbeschouwelijke richting

In tegenstelling tot een school met de bijbel gaat een school met de iPad niet automatisch van een levensbeschouwelijke richting uit. Er zijn in Nederland namelijk ook protestants-christelijke Steve Jobsscholen, net zoals er katholieke en neutrale Montessorischolen zijn.

Stichting SEVA had daarom duidelijk een levensbeschouwelijke of neutrale richting in de statuten moeten opnemen.



'Open voor alle leerlingen'

Schoolbestuurster J. Ramdas zei tijdens de zitting dat haar school openstaat voor alle leerlingen, ongeacht hun religieuze of culturele achtergrond. Die scholen zijn er veel meer en heten in onderwijsjargon Algemeen Bijzonder, oftewel neutrale scholen.

'Het enige dat we vergeten zijn om in artikel 2 van de statuten te vermelden dat we een Algemeen Bijzondere school zijn waar we met het Steve Jobsonderwijsconcept werken', zei initiatiefneemster Ramdas.



Nieuwe aanvraag

Om bureaucratische redenen wil het ministerie de stichting achteraf de statuten laten aanpassen. Het ministerie vindt dat er dan een hele nieuwe aanvraag gedaan moet worden. Dat betekent wel dat de school niet voor 2020 open kan.

Ook is het nog maar de vraag of de nieuwe aanvraag dan wel wordt geaccepteerd. Alleen als de Raad van State SEVA te hulp schiet kan de school in 2019 zeker open. Uitspraak volgt binnen enkele weken.

LEES OOK: Eerste Steve Jobs School Den Haag opent deuren