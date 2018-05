Deel dit artikel:











Stress en memes door ontbreken nietjes in eindexamenopgaven Beeld: Omroep West

REGIO - Tijd te kort, te moeilijk of geluidsoverlast van bouwvakkers. Het zijn maar een paar voorbeelden van klachten die binnenstromen over de eindexamens. Maar dit jaar werkt vooral het papier niet mee: er zitten geen nietjes in.

Op Instagram is er zelfs een meme over ontstaan: grappige plaatjes die verwijzen naar bijvoorbeeld de chaos die op examentafels ontstaat wanneer de vele vellen papier over tafel gaan. Of er vanaf. En dat is al enkele jaren zo. Maar niemand doet er iets aan. Volgens het College voor Toetsen en Examens is het simpelweg te ingewikkeld en te duur om overal een nietje in te jagen. Bovendien betekent een nietje dat de stapel gevouwen examenopgaven aan een kant dikker wordt, wat problemen geeft met het transport. Het College plaatste een tweet met de oplossing: neem naar het eindexamen je eigen nietapparaat mee. LEES OOK: Ramadan tijdens het eindexamen; 'Het gaat vast wel lukken!'