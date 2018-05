Deel dit artikel:











Amateurvoetballiefhebbers opgelet! Zaterdag andere uitzendtijd Radio West Sport Blijdschap bij Katwijk na doelpunt Marciano Mengerink (foto: Orange Pictures)

REGIO - De ontknoping in het topamateurvoetbal nadert. Met nog twee speelronden te gaan is het spannend in de verschillende competities. Wordt Katwijk kampioen van de tweede divisie? Weet FC Lisse het vege lijf op datzelfde niveau te redden? Zaterdag mis je niks in Radio West Sport.

Alleen zijn we er dit weekend wel op een ander tijdstip. Omdat bijna alle duels in de tweede divisie om 18.00 uur beginnen, zijn wij er op 89.3 Radio West niet van 14.00 tot 18.00 uur, maar van 17.00 tot 21.00 uur. Zo hoef je niets te missen. Natuurlijk zijn we bij Katwijk - Koninklijke HFC, de mogelijke kampioenswedstrijd van de oranjehemden. Katwijk moet zelf winnen én concurrent Kozakken Boys moet punten verspelen. Valt de beslissing dit weekend niet, dan zal deze volgende week in de allerlaatste speelronde van dit seizoen gaan vallen.

Derde divisie Ook doen we live verslag van HHC Hardenberg - FC Lisse én AFC - Kozakken Boys. Van het derde divisie-duel Spijkenisse - Scheveningen is in Radio West Sport een nabeschouwing te horen. Zondag zijn alle wedstrijden in beeld te zien op TV West. Om 20.00 uur, direct na Studio Sport.