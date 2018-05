Vijf partijen in Zoetermeer sluiten coalitieakkoord

DEN HAAG - Vijf partijen in Zoetermeer hebben een coalitieakkoord gesloten. VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA gaan de komende vier jaar de stad regeren.

De partijen willen 'dichter bij de inwoners' staan. 'Zaken die in de directe omgeving spelen van inwoners, worden voortaan vooral op wijkniveau aangepakt', schrijven de onderhandelaars van de vijf partijen in een verklaring. 'Dat doen we door wijkwethouders en wijkregisseurs een sterke rol te geven. Ze krijgen meer beslissingsbevoegdheid en budget', aldus de onderhandelaars. 'De voorzieningen voor zorg en welzijn, jeugdzorg, ouderenzorg en participatie worden vooral in de wijk georganiseerd. Daarvoor komt er in iedere wijk komt een ontmoetingsplaats.'





Extra voor veiligheid en onderwijs

De onderhandelaars maken zich zorgen over achterstanden, armoede, gezinnen in problemen en kinderen die niet veilig opgroeien. Daarom willen ze extra inzetten op veiligheid, onderwijs, kinderen en jongeren. Maar ook voor ouderen moet Zoetermeer een toegankelijke en prettige stad zijn en blijven.

De portefeuilleverdeling moet nog worden afgesproken. naar verwachting worden die dinsdag bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat het nieuwe college op 29 mei wordt geïnstalleerd.