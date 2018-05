Deel dit artikel:











Gewonde bij steekincident in Leiderdorp De politie doet onderzoek | Foto: AS Media

LEIDERDORP - Bij een steekincident in Leiderdorp is in de nacht van vrijdag op zaterdag een nog onbekend persoon gewond geraakt. Volgens AS Media is er een aanhouding verricht.

De gewonde is vervoerd naar het ziekenhuis. De steekpartij had plaats op de Van der Valk Boumanweg. De toedracht van het incident is nog niet bekend.