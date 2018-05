Deel dit artikel:











Even geduld; de zon komt eraan Foto: Gieny Westra

DEN HAAG - De bewolking is zaterdag hardnekkig, maar er is goede hoop op zonnige Pinksterdagen. Het is zaterdag nog maximaal 15 graden en dat is koel voor de tijd van het jaar. Zaterdagavond klaart het op en komende nacht is het onbewolkt.

Niets staat de zon dan meer in de weg. Zondag trekt de mist snel op en wordt het zonnig, zegt Jordi Bloem van MeteoGroup. De temperatuur stijgt naar maximaal 22 graden. Tweede Pinksterdag wordt het zelfs 24 graden. Ook dinsdag is het nog zonnig.