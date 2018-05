'Ik heb mijn zoon weer terug', Syriëganger Reda Nidalha terug naar Nederland

LEIDEN - De Leidse Syriëganger Reda Nidalha mag terug naar Nederland komen. 'Ik ben blij, ik heb mijn zoon weer terug', zegt zijn vader Mohamed tegen Omroep West. Reda werd deze week in Turkije veroordeeld tot ruim zes jaar cel, maar mag in afwachting van het hoger beroep naar Nederland terugkeren. 'Ik heb heel lang tegen de overheid lopen schreeuwen dat ze mijn zoon naar Nederland moeten halen. Dat is eindelijk gelukt.'

De 23-jarige Leidenaar vertrok in 2014 naar Syrië om zich daar aan te sluiten bij IS. Hij kreeg volgens zijn vader spijt en wist in 2016, samen met een andere ex-IS-strijder, Syrië te ontvluchten. In Turkije werden ze opgepakt en in de cel gezet.

De twee zijn deze week veroordeeld voor deelname aan een terrorische organisatie, zegt hun advocaat Yasar Özdemir. Hij gaat in beroep tegen deze uitspraak. De Syriëgangers mogen ondertussen terug naar Nederland komen. 'In hoofdregel mag je in vrijheid je straf afwachten. Want wie zegt dat hij in hoger beroep weer veroordeeld wordt? Ook heeft Reda al anderhalf jaar in voorlopige hechtenis gezeten. En als je zes jaar celstraf krijgt, is het niet perse zo dat je ook zes jaar in de cel zit', zegt Özdemir.



'Mijn zoon is geen extremist'

Zijn vader heeft jarenlang geprobeerd zijn zoon terug naar Nederland te krijgen. 'Ik heb vanaf de dag dat hij naar Syrië is vertrokken, keihard gevochten om hem op andere gedachten te brengen. Dat is gelukt. Mijn zoon is geen extremist, ik heb hem geen islamitische opvoeding gegeven.' Toch accepteert hij de uitspraak van de rechter. 'Dat heb ik altijd gezegd, want wie ben ik omdat niet te accepteren?'

Het is nog niet duidelijk wanneer hij zijn zoon weer zal zien. 'Hij is nu bij de vreemdelingenpolitie in Turkije. Het hangt af van het Nederlandse consulaat, die moeten hem een reisdocument geven. Ik ga ervanuit dat dat lukt, het zal een klein weekje duren', verwacht Özdemir.



Vastgezet bij terugkomst in Nederland

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) zet de twee mannen bij terugkomst in Nederland vast, zegt een woordvoerder van het OM tegen de NOS. Dat is de standaardprocedure bij teruggekeerde jihadisten. Het OM heeft het streven om alle Syriëgangers in Nederland te berechten.

Volgens de advocaat van Reda gaat de Nederlandse rechter echter niet over het vonnis. 'Je kan niet twee keer worden vervolgd', legt hij uit. Zijn vader is benieuwd wat de Nederlandse rechter gaat doen. 'Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren', zegt Mohamed. 'Ik kan niet accepteren dat hij twee keer wordt veroordeeld.'



'Ik wil dat hij beseft wat hij allemaal gedaan heeft'

Het is vier jaar geleden dat hij zijn zoon voor het laatst zag. 'Als ik hem weer zie ga ik hem omhelzen en heel goed op hem inpraten. Ik wil hem heel veel vragen, bijvoorbeeld wat hij met zijn toekomst wil.' Daarnaast wil Mohamed hem duidelijk maken wat hij gedaan heeft en welke impact dat heeft gehad op het gezin. 'Ik heb hem altijd geholpen, ik wil een normale zoon terugkrijgen. Ik wil dat hij beseft wat hij allemaal gedaan heeft. Ik wil 100 procent zeker weten dat hij van gedachten is veranderd. Hij moet weten dat hij een tweede kans heeft gekregen.'