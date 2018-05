Deel dit artikel:











Katwijk na bewogen seizoen kampioen van de tweede divisie Katwijk kampioen van de tweede divisie (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Katwijk is kampioen van de tweede divisie. De ploeg van Jack van den Berg speelde zaterdag met 0-0 gelijk tegen Kozakken Boys, maar dat was voldoende om de titel binnen te slepen. Na het laatste fluitsignaal barste een waar volksfeest los, dat later wordt voortgezet in Katwijk. Het kampioenschap is de bekroning op een bewogen seizoen van Katwijk.