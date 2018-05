Haagse fotograaf gezocht, hij heeft een onbekende dochter die in Australië woont

DEN HAAG - Het radioprogramma Adres Onbekend is op zoek naar een Haagse fotograaf met de naam G.J. Verburg. Lia, die in Australië woont, wil weten wie haar vader is.

Verburg zou de biologische vader zijn van Lia. Ze is twee jaar oud wanneer haar ouders in 1951 besluiten te emigreren. De eerste twee jaar van haar leven woont ze in de Stationsstraat in Zoetermeer. Ze groeit op als dochter van Jenny Roos en Sjoerd Wispelwei. Zij hadden al een dochter die ruim acht jaar ouder is dan Lia. Lia's moeder wilde graag meer kinderen, maar dat lukte niet.

Toch raakt ze zwanger van Lia, maar Sjoerd Wispelwei is niet de vader blijkt later. Lia hoort dat pas op latere leeftijd. Volgens haar moeder zou Lia's vader een fotograaf uit Den Haag zijn met de naam G. J. Verburg. 'Hij kwam naar ons huis in Zoetermeer om een foto te maken van mijn oudere zus', zo is te lezen op de website van Adres Onbekend. 'Daarna brachten hij en mijn moeder nog wat tijd samen door en uit die korte ontmoeting ben ik ontstaan.'



Foto bewaard

De gemaakte foto's uit die tijd zijn bewaard gebleven. Op de achterkant staat een stempel van G. J. Verburg uit Den Haag.

Aanknopingspunten:

* haar biologische vader G. J. Verburg, vermoedelijk geboren eind jaren 20

* vader was in 1948 volgens haar moeder 'jong'

* laatst bekende adres: Farenheitstraat 231 in Den Haag

* tanden stonden ietwat vooruit, had krullend haar

* G.J. Verburg was fotograaf van beroep (waarschijnlijk in de Farenheitstraat)

* Hij kwam in januari in 1948 op bezoek bij Jenny Roos in de Stationsstraat in Zoetermeer.

Adres Onbekend wordt zondag uitgezonden vanaf 12.00 uur op Radio West. Reacties kunnen naar zoeken@adresonbekend.nl of op 0800-3030300.