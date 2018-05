Scheveningen onderuit tegen laagvlieger, Quick Boys verliest van talenten Twente

DEN HAAG - Scheveningen heeft voor het eerst sinds 17 maart weer een wedstrijd verloren. De ploeg van John Blok ging met 2-0 onderuit tegen laagvlieger Spijkenisse. Voor de kustbewoners maakt het verlies weinig uit, de ploeg is al geplaatst voor de nacompetitie. Spakenburg won van ONS Sneek en is daardoor kampioen van de derde divisie.

De eindstand stond na twintig minuten al op het scorebord. Na de rust speelde Scheveningen met tien man door een rode kaart van Tim Peters. In de competitie blijft de ploeg tweede.

Quick Boys verloor met 3-2 van Jong FC Twente. De Katwijkers kwamen in de eerste helft twee keer op voorsprong maar kon deze niet behouden. Het seizoen van Quick Boys lijkt in mineur te eindigen. De club van Nieuw Zuid staat nog wel vierde maar de belofteteams van Almere en Volendam hijgen in de nek. Volgende week speelt de ploeg van Gert Aandewiel de laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen ACV dat tegen degradatie vecht.

Scoreverloop Spijkenisse -Scheveningen 2-0 (2-0) 1-0 El Fazazi, 2-0 Van Axeldongen

Scoreverloop Jong FC Twente - Quick Boys 3-2 (2-2) 0-1 Maynard 1-1 Oosterwijk 1-2 Guijt 2-2 George 3-2 George