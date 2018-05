Tyronne Ebuehi tekent contract en is officieel speler Benfica

DEN HAAG - De transfer van Tyronne Ebuehi naar Benfica is afgerond. De verdediger die afgelopen seizoenen voor ADO Den Haag uitkwam was transfervrij. Wel ontvangt ADO Den Haag een opleidingsvergoeding van 240.000 euro. Portugese media melden dat Benfica de kersverse aanwinst eerst een jaar aan een Nederlandse club wil verhuren.

Benfica maakte het nieuws via Twitter bekend. Daarin is Ebuehi te zien in kleding van de Portugese topclub en spreekt hij de fans toe in het Portugees. In januari was er al sprake van een overgang, maar die ketste af omdat beide clubs er niet uitkwamen.

LEES OOK: ADO-verdediger Ebuehi in voorlopige WK-selectie Nigeria