Massale yogales op het strand: 139 mensen doen de neerwaartse hond

DEN HAAG - Op het Scheveningse strand is zaterdag het wereldrecord 'yoga op het strand' gevestigd. Dat meldt Sportstad aan Zee, de organisatie die het evenement organiseerde. In totaal deden er 139 mensen mee aan de massale yogales.

Er staat een koud windje op het strand, maar dat weerhoudt de yogi's er niet van om hun yogamat uit te rollen. Even later staan ze met zijn allen op zijn kop in de neerwaartse hond. Alles wordt gefilmd en de beelden worden opgestuurd naar Guinness World Records, waar wordt bepaald of de recordpoging is geslaagd.

Met de recordpoging zijn de open dagen van Sportstad aan Zee officieel begonnen. Op het strand van Scheveningen kun je dit weekend kennismaken met ruim twintig verschillende water-, urban- en strandsporten. Eva de Koning van de organisatie: 'Je kunt denken aan surfen, freerunnen, skaten, beach fitness, volleybal, noem het maar op. Bewegen is belangrijk voor iedereen, dus daarom support ik dit evenement heel erg.'



Surfles

Terwijl op het strand mensen volleyballen en boogschieten, ligt een groep kinderen met een surfboard in zee. Met nat haar komt een meisje uit het water gelopen. Ze heeft net surfles gehad. 'Ik vind het superleuk. Ik ben heel blij dat ik dit heb gevonden', zegt ze met een glimlach.

Het sportevenement duurt nog tot en met maandag. Het programma vind je hier.

LEES OOK: Den Haag in 2022 de sporthoofdstad van Europa