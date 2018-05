RIJSWIJK - De Geestbrug in Rijswijk heeft zaterdag zo'n twee uur open gestaan. De brug ging door een technische storing niet meer dicht. Monteurs hebben het probleem verholpen, zodat verkeer weer naar de overkant kan.

Buslijn 23 van de HTM was gestremd. Aan beide kanten stonden auto's, fietsers en bromfietsers die er niet door konden. Het probleem begon rond 13.00 uur en was even voor 15.00 uur opgelost.