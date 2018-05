Deel dit artikel:











Schade beperkt voor FC Lisse ondanks verlies tegen HHC Hardenberg Justin Valk van FC Lisse krijgt de schoen van de tegenstander op de neus (foto: Orange Pictures)

LISSE - Ondanks het 1-0 verlies tegen HHC Hardenberg is de schade voor FC Lisse beperkt in de kelder van de tweede divisie beperkt gebleven. Concurrenten FC Lienden en De Treffers verloren namelijk ook, waardoor de wedstrijd tegen Jong Sparta volgende week daarom van levensbelang is voor lijfsbehoud. FC Lienden en De Treffers spelen volgende week tegen de De Dijk en Achilles '29; twee ploegen die al gedegradeerd zijn.

FC Lisse kwam al snel op achterstand door een doelpunt van Rob van der Leij. De ploeg uit de Bollenstreek kon daarna geen vuist maken en bleef de rest van de wedstrijd achter de feiten aanlopen. De kans is groot dat Lisse in de laatste competitiewedstrijd en (mogelijke) nacompetitie Martin van Eeuwijk moet missen. De spits beet tegenstander Ashwin Manuhutu in het been. Scoreverloop HHC Hardenburg - FC Lisse 1-0 (1-0): 1-0 Van der Leij LEES OOK: Katwijk laat beslissing kampioenschap tweede divisie op laatste wedstrijd aankomen