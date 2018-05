Rijnsburgse Boys zet vermakelijke laatste thuiswedstrijd in winst om

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys heeft zaterdag de laatste thuiswedstrijd van het seizoen met 3-2 gewonnen van GVVV. Vooral de tweede helft was met vier doelpunten vermakelijk. Na het laatste fluitsignaal werd Rijnsburg-speler Jeffrey Jongeneelen uitgeroepen tot speler van het seizoen.

De eerste helft was tam en eindigde in 0-1 voor de gasten uit Veenendaal. De tweede helft toonde Rijnsburgse Boys de aanvallende kwaliteit die het team herbergt. Zo scoorden smaakmakers Joel TIllema, Jongeneelen en Maikey Parami alle drie en kon het Rijnsburgse publiek tevreden huiswaarts.

Rijnsburgse Boys eindigt het seizoen als vijfde. 'De uien' kunnen niet meer stijgen of dalen in de tweede divisie. De laatste competitiewedstrijd van Pieter Mulders als eindverantwoordelijke van Rijnsburgse Boys is uit bij zijn oude werkgever Koninklijke HFC.

Scoreverloop Rijnsburgse Boys - GVVV 3-2 (0-1): 0-1 De Jong, 1-1 Tillema, 1-2 De Graaf, 2-2 Jongeneelen, 3-2 Parami