Katwijk laat beslissing kampioenschap tweede divisie op laatste wedstrijd aankomen Teleurstelling bij Steven Sanchez Angulo na de nederlaag (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Katwijk heeft wederom een kampioenswedstrijd in de tweede divisie verloren. Thuis tegen Koninklijke HFC ging de ploeg zaterdag met 1-2 onderuit. Directe rivaal Kozakken Boys, dat drie punten minder heeft, speelde met 1-1 gelijk tegen AFC in Amsterdam. De wedstrijd volgende week uit bij Kozakken Boys is dus de kampioenswedstrijd.

Katwijk kwam op eigen veld snel op voorsprong via topscorer Marciano Mengerink. Oud-speler van Katwijk Kevin Sterling maakte echter binnen twee minuten gelijk. Daarna drong Katwijk nog wel aan en vlak voor rust kreeg Mengerink een enorme kans, die hij voorlangs schoot. Tien minuten na rust ontsnapte Franklin Lewis aan buitenspel en bepaalde de eindstand. De oranjehemden probeerden daarna nog wel te scoren, maar groot gevaar werd niet gesticht. Volgende week is de laatste competitieronde. Katwijk heeft twee punten meer dan Kozakken Boys. Gelijkspel in het onderlige duel is genoeg voor Katwijk om de titel alsnog te pakken. De reacties van Marciano Mengerink en Robbert Susan na afloop:

Scoreverloop Katwijk - Koninklijke HFC 1-2 (1-1): 1-0 Mengerink, 1-1 Sterling, 1-2 Lewis