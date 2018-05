Deel dit artikel:











Vermiste 18-jarige vrouw uit Boskoop weer terecht Foto: John van der Tol

BOSKOOP - De politie in Boskoop is zaterdagavond op zoek geweest naar een vermiste vrouw van 18 jaar. Ze was voor het laatst gezien op de Reijerskoop en is even later in goede gezondheid teruggevonden.

Er is onder andere een burgernetbericht verstuurd in de zoektocht naar de vrouw. De wijkagent van Boskoop laat via Twitter weten dat de vrouw thuis wordt gebracht.