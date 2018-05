Getoeter en gejuich in de Schilderswijk: Galatasaray is de Turkse kampioen

DEN HAAG - De omgeving van het Hobbemaplein in de Schilderswijk in Den Haag stond zaterdagavond vol met feestvierende fans van de Turkse voetbalclub Galatasaray. De club werd kampioen van de Süper Lig door met 0-1 te winnen in het uitduel tegen Göztepe.

Honderden fans vierden feest met vlaggen en fakkels. Het verkeer in de omliggende straten liep daardoor vast. De Hobbemastraat was even afgesloten, maar is inmiddels weer open. Tram 6 was tijdelijk omgeleid, omdat de voetbalfans de trambaan blokkeerden.



Spannende ontknoping

De politie was op de achtergrond aanwezig en hield een oogje in het zeil. Vanuit de lucht werd het feest in de gaten gehouden door de politiehelikopter. Volgens nieuwssite Regio15 was de sfeer gemoedelijk en feestelijk.

Het was tot op de laatste speeldag spannend wie er kampioen zou worden in Turkije. Naast Galatasaray maakten ook Fenerbahçe en Istanbul Başakşehir nog kans. Bij die laatste club zag Eljero Elia, oud-speler van ADO Den Haag, de kampioensdroom zaterdag sneuvelen.