FC Lisse-speler Martin van Eeuwijk doet 'Suarezje': bijt tegenstander in been Martin van Eeuwijk bijt Ashwin Manuhutu (foto: Orange Pictures) De bijtwond in het been van Ashwin Manuhutu (foto: Omroep West)

LISSE - HHC Hardenberg-speler Ashwin Manuhutu is zaterdag in de wedstrijd tegen FC Lisse in zijn been gebeten door Martin van Eeuwijk. Dat heeft de verdediger tegen Omroep West bevestigd. 'Ik blokte de bal en we kwamen in een scrimage terecht. Ik liep vervolgens over hem heen en toen beet hij in mijn been.'

De verdediger uit Overijssel vond het een onsmakelijke actie van Van Eeuwijk en heeft zoiets nog nooit meegemaakt. 'Het was een soort Suarez. Het zijn frustraties en emoties die vrijkomen. Maar wat moet je er mee als tegenstander?' Martin van Eeuwijk wilde na afloop van de wedstrijd niet voor de microfoon van Omroep West verschijnen. Hij kan waarschijnlijk rekenen op flinke een schorsing. Zijn trainer Robbert de Ruiter gaf aan van niks te weten. 'Ik hoor dit nu voor het eerst.'

Nederlaag FC Lisse verloor de wedstrijd tegen HHC Hardenberg zaterdag met 1-0 en verkeert daardoor in de problemen in de tweede divisie.