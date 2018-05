Deel dit artikel:











Gewonde bij aanrijding in Leiderdorp Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Oude Spoorbaan met het Engelendaal (Foto: AS Media) De politie onderzoekt het ongeluk (Foto: AS Media)

LEIDERDORP - Bij een aanrijding tussen twee auto's in Leiderdorp is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt. Met een ambulance is de gewonde automobilist naar een ziekenhuis gebracht. Wie het slachtoffer is en hoe deze persoon eraan toe is, is nog niet duidelijk.

Het ongeluk gebeurde rond 03.00 uur op de kruising van de Oude Spoorbaan met het Engelendaal in Leiderdorp. De twee auto's zijn flink beschadigd geraakt door het ongeval. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Mogelijk speelde de plaatselijk dichte mist een rol bij het ongeval.