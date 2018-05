Deel dit artikel:











Pinksterzondag begint met dichte mist in de regio De Wijde Blik in mistig Roelofarendsveen (Foto: Aad Hogenboom) Boten in de mist in Roelofarendsveen (Foto: Aad Hogenboom)

REGIO - Pinksterzondag is in onze regio begonnen met plaatselijk dichte mist. Op sommige plekken werd het zicht flink beperkt door laaghangende mistbanken. In de loop van de ochtend trekt de mist op en breekt het zonnetje door.

Het KNMI waarschuwde het verkeer zondagochtend vroeg om rekening houden met de plaatselijk dichte mist. Daarom werd code geel afgegeven voor bijna het hele land, met uitzondering van de provincies Groningen, Drenthe en Limburg.



Na het verdwijnen van de mist belooft het Na het verdwijnen van de mist belooft het een prachtige zonnige dag te worden met maxima van 22 graden in onze regio. Er ontstaan een paar stapelwolken, maar het blijft droog.