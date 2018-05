Extra toezicht in het Haagse Zuiderpark na dood zwanen en overlast van daklozen

DEN HAAG - In het Zuiderpark in Den Haag houden sinds vorige week extra handhavers toezicht. Ook 's nachts wordt het park door politie en handhavers van de gemeente in de gaten gehouden. Bovendien is een speciaal team van de politie ingezet om dierenleed in het Zuiderpark aan te pakken.

Half mei plaatste de politie Zuiderpark op Facebook het bericht dat in het park vier dode zwanen waren gevonden. In eerste instantie leken de nekken van de dieren omgedraaid, maar vorige week bleek dat de doodsoorzaak van de zwanen nog niet precies kon worden vastgesteld. Toch ontstond er grote onrust omdat de dood van de zwanen het werk lijkt van vandalen. Er werden zelfs beloningen uitgeloofd voor de gouden tip die tot de vermeende daders leidde.

Ook meldde Omroep West dat het Zuiderpark een hang- en slaapplek is voor tientallen dak- en thuislozen. Een medewerker van het gemeentelijke groenonderhoud klaagde erover dat veel van hen alcohol drinken en drugs gebruiken. 'We vinden regelmatig drugsnaalden in de bosjes', zei hij. Ook zijn sommigen agressief.



Veilig en leefbaar

De gemeente Den Haag laat nu op de website weten dat er extra handhavers worden ingezet. 'Om het Zuiderpark veilig en leefbaar te houden werken handhavers en boswachters van de gemeente en de politie actief samen. Er zijn de komende maanden extra handhavers aan het werk voor toezicht en handhaving in het park op vandalisme, overlast en andere ergernissen', schrijft de gemeente. 'Daarnaast wordt er ook 's nachts gewerkt vanuit handhaving in samenwerking met de politie.'

Naast de extra handhavers en boswachters die in het Zuiderpark surveilleren, worden er ook maatregelen genomen om de dieren in het park extra te beschermen. 'Vanaf vorige week wordt ook een deel van het Snelle Interventie Flexteam (S.I.F.-team) ingezet om dierenleed tegen te gaan', schrijft de gemeente. Dit is een speciaal team van de politie dat ingezet wordt om collega's tijdelijk extra te ondersteunen.



Blij

De PVV in de Haagse gemeenteraad is blij met de maatregelen. 'Dit is geweldig nieuws', zegt PVV-fractievertegenwoordiger Henk Bres: 'Ik hoop dat het de dieren in het Zuiderpark veilig houdt en dat het zo'n succes is dat we dit stadsbreed kunnen invoeren.'

