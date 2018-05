Deel dit artikel:











Zieke ADO-supporter onder de indruk van hoeveelheid kaartjes: 'Ik blijf knokken' Harm Huttinga | Foto: ADOFans.nl

DEN HAAG - De zieke ADO-supporter Harm Huttinga is onder de indruk van de hoeveelheid kaartjes die hij deze week in ontvangst heeft genomen. ‘Het is echt geweldig. Ik wil iedereen via deze weg bedanken’, laat Huttinga aan Omroep West weten. Vanwege zijn ziekte werd eind april een oproep gedaan om steun te betuigen via een kaartje.

'Niemand is mij vergeten', vervolgt de 'ADO-supporter van de eeuw'. 'Zo heb ik een mooi shirt van ADO Den Haag gekregen, heeft Mike van Duinen (oud-speler van ADO red.) van zich laten horen en heb ik een kaartje van de burgemeester gehad. Het is overweldigend. We zijn nog kaarten aan het openmaken.' Huttinga is momenteel thuis en ondergaat aankomende week zijn tweede chemokuur. 'Ik blijf knokken', klinkt hij strijdbaar. 'De kaartjes en aandacht hebben mij goed gedaan. Ik wil ADO en de spelers ook bedanken, mede namens mijn vrouw Elly. Bedankt!' LEES OOK: Veel steunbetuigingen voor zieke ADO-supporter: 'Het is fantastisch'