Quick grote winnaar in strijd om derde periodetitel; belangrijke zege HBS Quick trainer Paul van der Zwaan zag zijn mannen winnen

REGIO - Paul van der Zwaan kan zich met Quick op gaan maken voor de nacompetitie. De Haagse ploeg won zondag van Quick '20 en bemachtigde door het kampioenschap van Jong Vitesse en een nederlaag van regiogenoot Westlandia de derde periodetitel. Quick kan daardoor in het seizoenstoetje mogelijk de stap naar de tweede divisie maken. Een knappe prestatie, omdat Quick sinds dit seizoen pas actief is in de derde divisie.

Quick behaalde de periodetitel mede door puntverlies van Westlandia, dat zelf nog volop in de race was voor de 'prijs'. Die ploeg vergooide zondag haar kansen door van UNA te verliezen. In het klassement staat Westlandia nog tweede, maar het gat met Jong Vitesse is met vier punten te groot. Omdat de talenten van Vitesse kampioen zijn, gaat de derde periode naar Quick, omdat zij derde staan UNA al een periodetitel heeft. Quick heeft de periodetitel niet alleen aan andere ploegen te danken. Zondag waren ze zelf met 3-1 te sterk voor naamgenoot Quick '20. Al na vijf minuten spelen gingen 'de Haantjes' aan de leiding door een goal van Rachid Bouyaouzan. Voor rust slaagde Roderick Meinema erin de marge te verdubbelen. Vlak voor tijd schoot Joost de Gelder de derde treffer vanaf de penaltystip binnen.

Kansen vergooid Westlandia verloor dus en vergooide de periodekansen. In Naaldwijk was UNA met 1-3 te sterk voor de ploeg van Edwin Grünholz, waardoor voor Westlandia ook nog eens een einde kwam aan een ongeslagen reeks van maar liefst acht wedstrijden. Bij rust stond het al 0-2 voor de bezoekers. Tien minuten voor tijd gaf UNA de genadeklap. HBS kan in de kelder van de derde divisie de nacompetitie nog ontlopen en directe handhaving afdwingen. De Haagse ploeg van Marcel Koning stijgt door een 2-0 overwinning op JVC Cuijck naar een 'veilige' plaats op de ranglijst, maar mag volgende week geen punten verspelen tegen Westlandia.