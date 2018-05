Mooie zonnige dag, maar niet op het strand

REGIO - De zon laat het afweten op het strand. Voor zondag was een mooie dag voorspeld, maar onder andere het strand van Scheveningen wordt geteisterd door zogenoemde zeevlam. Daardoor ligt de temperatuur een stuk lager dan landinwaarts. Ook op de stranden van Wassenaar, Katwijk en Noordwijk is het mistig.

Zeevlam of zeemist komt vooral in de lente voor. Het water in de Noordzee is dan nog koud. Als er warme lucht over het koude water trekt, ontstaat mist of laaghangende bewolking. Strandgangers komen op zo'n dag bedrogen uit. Het is grijs en koud op het strand. Het verschil tussen het strand en landinwaarts was rond 15.30 zeker 7 graden.