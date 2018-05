Deel dit artikel:











FC Lisse gaat zich beraden over bijtincident Martin van Eeuwijk De bijtwond in het been van Ashwin Manuhutu (foto: Omroep West)

LISSE - FC Lisse gaat intern onderzoek doen naar het bijtincident van Martin van Eeuwijk. Dat laat de club desgevraagd weten aan Omroep West. De speler van de Lissese tweededivionist beet zaterdag tijdens de wedstrijd tegen HHC Hardenberg om onbekende reden in het been van Ashwin Manuhutu. Hij hield daar een wondje aan over.

'Zoiets kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan', laat trainer Robbert de Ruiter een dag na het voorval weten. Zaterdag gaf hij afloop van de wedstrijd nog aan dat hij niets wist van de onsmakelijke actie van zijn speler. Foto's en bewegende beelden gaven echter duidelijk aan dat er gebeten was. De scheidsrechter heeft te kennen gegeven het voorval niet te hebben gezien, maar het is wel bekend bij de KNVB. Het is niet onwaarschijnlijk dat de aanklager van de tuchtcommissie aan de hand van beelden een zaak aanspant tegen Van Eeuwijk. Een woordvoerder van HHC Hardenberg laat aan Omroep West weten dat ze alles aan de KNVB overlaten.

Niet eerste incident Het is dit seizoen niet het eerste incident waarbij een FC Lisse-speler betrokken is. Twee weken geleden werd doelman Brian van der Werff door de club nog disciplinair geschorst, omdat hij bewust snoeihard een bal in dug-out van IJsselmeervogels schoot. LEES OOK: Schade beperkt voor FC Lisse ondanks verlies tegen HHC Hardenberg