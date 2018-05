Deel dit artikel:











Motorrijder verongelukt op de N14 in Den Haag Dodelijk ongeluk op de N14 | Foto: Regio15

DEN HAAG - Bij een ernstig ongeluk op de N14 met een auto en een motor is zondagmiddag een motorrijder omgekomen. Dat meldt Rijkswaterstaat. Het ongeluk gebeurde bij de Spoortunnel. De N14 tussen Leidschendam en Den Haag is in beide richtingen dicht.

De motorrijder, die uit de richting van Scheveningen kwam, reed door de middenberm en reed op een tegemoetkomende auto. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

Om hulpdiensten de ruimte te geven is de N14 in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht dat dat tot 20.30 uur duurt en raadt automobilisten die naar Den Haag willen aan om om te rijden via de Utrechtsebaan (A12).