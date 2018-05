Freestyle BMX op Scheveningen: 'Niemand zegt wat je moet doen'

Deel dit artikel:











DEN HAAG - Spectaculaire stunts op BMX-fietsen dit weekend in het Beach Stadion op Scheveningen. Freestyle BMX is een olympische sport geworden en over twee jaar in Tokio is het voor het eerst te zien. In aanloop naar de Spelen worden er over de hele wereld toernooien georganiseerd.

Het evenement op Scheveningen heet Pro Freestyle en duurt van vrijdag tot en met maandag. In het professionele deelnemersveld van Freestyle BMX doen twee Nederlanders mee; Shanice Silva Cruz (25) en Tom van den Bogaard (21). Tom glundert als hij uitlegt wat de sport zo leuk maakt: 'De kick, de vrijheid, niemand zegt wat je moet doen. Het is wat je zelf wil doen.' De twee Nederlanders willen over twee jaar naar de Spelen in Tokio. 'Maar dat wordt wel lastig', zegt Tom, 'daarom focus ik me er niet teveel op.' Shanice reageert: 'Sinds kleins af aan droom ik ervan. Nu de sport olympisch is, wil ik ervoor gaan. Volle bak vijf dagen per week trainen en voor je droom gaan.'

Jonge talenten Volgens organisator Dick-Jan Leegwater is het heel belangrijk voor de sport dat die te zien is in 2020 in Tokio. 'Er is meer aandacht, meer geld, meer middelen, en daar profiteren de jonge talenten van. De faciliteiten worden beter en het niveau gaat omhoog.' Bij Freestyle BMX doen de sporters zoveel mogelijk stunts in een minuut. Een jury beoordeelt de stunts en geeft punten. 'Je bedenkt, deze trucs wil ik doen en als het lukt dan maakt het me niet uit op welke plek ik eindig,' zegt Tom. Volgens Shanice is de internationale concurrentie groot. 'Ik moet keihard aan de bak, netjes rijden, maar qua trucjes zit ik wel op level.'