Ron en Sabrine Flippo trouwen op Eerste Pinksterdag door misverstand gemeente

NOORDWIJKERHOUT - 20-05-2018. Ron en Sabrine Flippo zijn waarschijnlijk een van de weinige echtparen in Nederland die deze datum in hun trouwringen hebben gegraveerd. Op Eerste Pinksterdag kan er namelijk in bijna geen een gemeente in het land getrouwd worden, ook niet in Noordwijkerhout. Maar door een misverstand van de gemeente, konden de tortelduifjes elkaar zondag toch het ja-woord geven.

Ron en Sabrine wilden heel graag op 20 mei trouwen, omdat het de geboortedag van het overleden broertje van Ron is. 'We hebben de datum samen uitgekozen', vertelt Ron. 'We komen zelf uit Alphen aan den Rijn en hebben met veel gemeenten contact gehad. Alle gemeenten meldden dat trouwen op 20 mei niet mogelijk was. We zochten verder en kwamen uit bij de gemeente Noorwijkerhout. Op de site stond deze trouwdatum gewoon open, dus we vulden deze dag gelijk in en hij werd toegewezen.'

Na enige tijd kreeg het stel echter te horen dat er ook in Noordwijkerhout niet getrouwd kon worden op 20 mei, vanwege Pinksteren. De gemeente was vergeten de dag 'te blokken' voor trouwinschrijvingen. 'We hebben een voorstel ingediend en de gemeente heeft erover vergaderd', vertelt Ron. 'Uiteindelijk kregen we te horen dat het voorstel was goedgekeurd en dat we toch mochten trouwen op Eerste Pinksterdag.'



De enige in het land

Landgoed Tespelduyn, de locatie waar de trouwerij plaatsvindt, heeft ook geen probleem met de datum en dus konden Ron en Sabrine zondag in het huwelijksbootje stappen. 'Volgens onze Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand zijn we de enige in het land die vandaag trouwen', vertelt Ron. 'En dat is toch best bijzonder.'

LEES OOK: Oude romanticus hangt trouwpak aan zijn voordeur