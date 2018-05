DEN HAAG - In een woning aan de Mijtensstraat in Den Haag heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden. Hierbij viel een gewonde en werd er iemand aangehouden. Dat meldt de politie.

Het schietincident vond rond 21.00 uur plaats in een portiekwoning. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. Ook weet de politie nog niet wat er precies gebeurd is in het huis waar het schietincident plaatsvond. De politie doet onderzoek.