Deel dit artikel:











Eén gewonde bij steekincident in Delft; twee verdachten aangehouden Foto: Pixabay

DELFT - Bij een steekincident op de Chopinlaan in Delft is in de nacht van zondag op maandag een gewonde gevallen. Het slachtoffer is ter plaatse nagekeken in een ambulance. Het is nog onduidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. De politie heeft niet ver van het plaats delict twee verdachten aangehouden.

De politie werd vlak voor de aanhoudingen gealarmeerd over een ruzie in de Chopinlaan. Daar werd het slachtoffer aangetroffen. Niet veel later konden de verdachten worden ingerekend. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de ruzie. De twee verdachten zijn naar het politiebureau gebracht voor verhoor. Op de Chopinlaan wordt nader onderzoek gedaan.