Uitslaande brand in woning op de Van Heurnstraat in Voorburg Een brandweerman in actie. (Archieffoto: John van der Tol)

VOORBURG - In een appartementencomplex in de Van Heurnstraat in Voorburg heeft zondag op maandag een korte maar hevige brand gewoed. Zowel aan de voorkant als de achterkant sloegen de vlammen uit de ramen. De bewoners konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen.

Vier andere woningen in hetzelfde appartementencomplex moesten vanwege de uitslaande brand worden ontruimd. Vanwege de enorme rookontwikkeling moesten ook de bewoners van de vier woningen van het naastgelegen appartementencomplex hun pand verlaten. De brandweer hoopt dat deze bewoners binnen een uur weer terug kunnen keren naar hun woning. Voordat het zover is moeten er eerst metingen worden verricht. Het pand waar de brand heeft gewoed is niet meer bewoonbaar. De schade is groot. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk, maar volgens een brandweerwoordvoerder is de brand ontstaan in de slaapkamer.